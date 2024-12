Auch zum Franken büsste der Euro am Abend an Wert ein. Derzeit geht der Euro zu 0,9276 Franken um und steht damit wieder klarer unter der Marke von 0,93. Anfänglich konnte der Euro noch leichte Zugewinne verzeichnen, am Nachmittag büsste er jedoch stetig an Wert ein. Im frühen Handel wurde das Euro-Franken-Paar noch bei 0,9297 gehandelt.