So notiert das Dollar/Franken-Paar mit aktuell 0,7878 leicht tiefer als am Morgen. Auch das Euro/Dollar-Paar weist mit dem Kurs von 1,1640 auf einen leicht tieferen Greenback hin. Derweil bewegt sich das Euro/Franken-Paar mit zuletzt 0,9170 kaum von der Stelle.
Mit den anstehenden Konjunkturdaten steht vor allem der US-Dollar im Fokus. Für die US-Währung dürfte entscheidend sein, inwieweit die Zahlen die Erwartungen des Marktes an weitere Zinserhöhungen stützen, schreibt die Commerzbank in einem Devisenkommentar. «Eine Überraschung von »nur« 12 Tsd. Stellen nach oben dürfte angesichts der bereits recht weit gelaufenen Erwartungen wohl kaum ausreichen.»
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(AWP)