Mit den anstehenden Konjunkturdaten steht vor allem der US-Dollar im Fokus. Für die US-Währung dürfte entscheidend sein, inwieweit die Zahlen die Erwartungen des Marktes an weitere Zinserhöhungen stützen, schreibt die Commerzbank in einem Devisenkommentar. «Eine Überraschung von »nur« 12 Tsd. Stellen nach oben dürfte angesichts der bereits recht weit gelaufenen Erwartungen wohl kaum ausreichen.»