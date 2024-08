Am Nachmittag (14 Uhr) sind am Devisenmarkt vor allem Preisdaten aus Deutschland im Fokus. Ausserdem stehen in den USA (14.30 Uhr) detaillierte Angaben zum Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal sowie die wöchentlichen Erstanträge zur Arbeitslosenhilfe an. Die Experten der Helaba rechnen damit, dass der Euro im Handelsverlauf weiter in die Defensive geraten könnte. «Der Renditevorteil der USA gegenüber der Eurozone, der in den letzten Wochen deutlich keiner geworden ist und dem Euro einen Schub verpasst hat, könnte wieder zunehmen», hiess es.