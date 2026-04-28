Im Fokus bleiben neben den Entwicklungen im Nahost-Konflikt und den Ölpreisen auch die anstehenden Notenbankentscheide. Die Bank of Japan hat am Dienstag ihren Leitzins zwar unverändert belassen, zugleich aber eine leicht restriktivere Gangart signalisiert. Marktbeobachter sehen darin einen Hinweis, dass die Phase erhöhter Energiepreise und deren Einfluss auf die Geldpolitik länger anhalten könnte. Im weiteren Wochenverlauf werden auch die US-Notenbank Fed, die Europäische Zentralbank und die Bank of England tagen.