Der Dollar legt zum Schweizer Franken mit 0,7861 zum Vorabend bei 0,7849 etwas zu. Auch der Euro hat zum Dollar in der Nacht leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1634 nach 1,1645 am Vorabend gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt hingegen bei Kursen von 0,9145 mehr oder weniger auf der Stelle.