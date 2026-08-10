Am Freitag hatte der US-Dollar phasenweise relativ deutlich an Wert eingebüsst, im Top wurde das EUR/USD-Paar bei 1,15785 gehandelt. Grund war der am Nachmittag veröffentlicht US-Arbeitsmarktbericht für den Juli, der in den meisten Bereichen enttäuschte. Entsprechend schwächten sich die Erwartungen über steigende Leitzinsen bei der nächsten Fed-Sitzung Mitte September ab. Weiterhin wird das Marktgeschehen aber auch von den Entwicklungen im Nahen Osten überlagert. Zuletzt hatte der Iran die Hoffnungen auf eine schnelle Wiedereröffnung der Strasse von Hormus gedämpft.