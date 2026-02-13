Die US-Inflation fiel im Januar auf lediglich noch 2,4 von 2,7 Prozent im Dezember - erwartet worden war zwar ein Rückgang, aber lediglich auf 2,5 Prozent. Analysten zeigen sich denn auch recht überrascht. Dass bislang von den US-Zöllen kein nennenswerter Inflationsdruck ausgehe sei bemerkenswert, kommentierte Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank in einer ersten Reaktion. Ein Grund dafür könnte sein, dass Produktivitätsgewinne zumindest einen Teil der Zollerhöhungen aufgefangen haben.