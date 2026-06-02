Der EUR/USD-Kurs gab auf 1,1629 von 1,1651 am Nachmittag nach. Entsprechend notiert das Duo USD/CHF mit 0,7873 etwas höher (0,7856). Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9156 mehr oder weniger auf der Stelle.
US-Präsident Donald Trump nannte gegenüber dem US-Sender ABC die «nächste Woche» als Zeitraum für eine mögliche Einigung auf ein Rahmenabkommen, das die Öffnung der Strasse von Hormus umfasst. In der Vergangenheit wurde er mit seinen Zeitplänen aber immer wieder von der Realität eingeholt. Aus dem Iran hiess es, seit mehreren Tagen schon fänden keine Gespräche mehr statt. Trump bekräftigte aber umgehend deren Andauern.
In der Eurozone stärkten Inflationsdaten am Dienstag die Erwartung, dass die Europäische Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche die Leitzinsen anheben wird. Getrieben vom Iran-Krieg legten die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 3,2 Prozent zu. Ohne eine schnelle und deutliche Änderung der Lage im Persischen Golf geht der Commerzbank-Experte Vincent Stamer davon aus, dass sich die Inflation bei gut 3 Prozent festsetzen wird.
awp-robot/rw
(AWP)