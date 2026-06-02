US-Präsident Donald Trump nannte gegenüber dem US-Sender ABC die «nächste Woche» als Zeitraum für eine mögliche Einigung auf ein Rahmenabkommen, das die Öffnung der Strasse von Hormus umfasst. In der Vergangenheit wurde er mit seinen Zeitplänen aber immer wieder von der Realität eingeholt. Aus dem Iran hiess es, seit mehreren Tagen schon fänden keine Gespräche mehr statt. Trump bekräftigte aber umgehend deren Andauern.