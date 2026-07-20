In diesem Zusammenhang werde die EZB-Sitzung vom Donnerstag interessant. Zwar werde keine Zinserhöhung erwartet. Aber: «Sollten die Währungshüter aufgrund der Eskalation im Iran-Konflikt die Inflationsrisiken noch stärker betonten, könnten die Märkte zusätzliche Zinserhöhungen einpreisen», meinen sie. Und dies würde naturgemäss dem Euro weiteren Auftrieb verleihen - und könnte ihn in den kommenden Wochen in Richtung 0,9350 führen, so die Experten der Bank.