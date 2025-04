Insgesamt verläuft der Handel mit den Weltwährungen am Montag in ziemlich ruhigen Bahnen. Wichtige Konjunkturdaten fehlen zum Wochenauftakt. Im Laufe der Woche dürften jedoch Wachstums- und Konsumentenpreisdaten aus der Eurozone und aus einzelnen Mitgliedsländern für Impulse sorgen. Und am Freitag steht in den USA der jeweils viel beachtete Arbeitsmarktbericht auf dem Programm.