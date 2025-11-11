Das Dollar-Franken-Paar notiert am späten Nachmittag bei 0,7993 Franken. Am Mittag stand es noch bei 0,8026.
Auch gegenüber dem Euro gewinnt der Franken leicht an Wert. So wird die Gemeinschaftswährung am Nachmittag noch bei 0,9274 Franken gehandelt nach 0,9288 gegen Mittag.
Der Euro zieht zum Greenback ebenfalls an und kostet aktuell 1,1602 Dollar nach 1,1572 Dollar gegen Mittag.
Für die Schweiz zeichnet sich eine Erleichterung im Zollstreit mit den USA ab. US-Präsident Trump bestätigte am Montagabend Verhandlungen mit der Schweiz zur Reduktion der Zölle. Laut US-Medien könnte der Zollsatz von 39 auf 15 Prozent sinken.
Während sich die ZEW-Konjunkturerwartungen in Deutschland überraschend eintrübten, richten sich die Augen der Marktteilnehmer gleichzeitig auf die Fortschritte in den Verhandlungen um den US-Haushalt. Es sieht derzeit so aus, als ob die Behörden bald wieder ihre Arbeit aufnehmen könnten und dann auch wieder wichtige Konjunkturdaten liefern bzw. nachreichen. Diese bilden dann die Grundlage für die nächste Fed-Zinssitzung im Dezember.
awp-robot/ls/ra
(AWP)