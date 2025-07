Der US-Dollar neigt am Mittwoch im späten Handel wieder zur Schwäche. Im US-Handel fällt nähert er sich wieder seinem Tagestief. Aktuell geht der US-Dollar zu 0,7915 Franken um, nach 0,7932 am Mittag. In der Nacht zuvor war er gar kurz unter die Marke von 79 Rappen gefallen.