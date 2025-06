Aktuell kostet der Euro 1,1634 Dollar nach 1,1602 am Morgen und 1,1575 am Vorabend. Das Währungspaar Dollar/Franken geht zu 0,8047 nach 0,8121 am Morgen bzw. 0,8125 am Montagabend um. Derweil notiert das Euro/Franken-Paar ebenfalls tiefer bei 0,9363 nach 0,9423 noch am Morgen.