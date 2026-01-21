Bei den einzelnen Währungspaaren hat der Dollar zum Schweizer Franken mit 0,7926 etwas Boden gut gemacht im Vergleich zum frühen Morgen (0,7908). Auch zum Euro gewinnt der US-Dollar am Vormittag leicht hinzu. Entsprechend geht das Euro/Dollar-Paar zu 1,1704 um nach 1,1720 am frühen Morgen. Am Vortag noch hatten Meldungen zum Rückzug eines dänischen Pensionsfonds aus US-Staatsanleihen den Dollar geschwächt. Nun gibt es laut ING durchaus die Möglichkeit, dass das Paar wieder unter die 1,17er Marke zurückfällt.