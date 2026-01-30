Im Blick dürfte die nun doch noch für heute angekündigte Nominierung des Nachfolgers von Fed-Chef Jerome Powell stehen. Zuletzt wurden mehrere Namen gehandelt. Im Gespräch waren beispielsweise Trumps Berater Kevin Hassett, der frühere Fed-Gouverneur Kevin Warsh, der derzeitige Fed-Gouverneur Christopher Waller und der Blackrock-Manager Rick Rieder. Nachdem zwischenzeitlich Hassett als Favorit galt, wetten die zahlreiche US-Medien mittlerweile auf Warsh. Laut Commerzbank wird Warsh eher als falkenhaft vom Markt eingeschätzt und entsprechend reagiere der Dollar mit Stärke.