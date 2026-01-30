So ist der US-Dollar zum Schweizer Franken mit 0,7686 im Vergleich zum Vorabend (0,7665) etwas angestiegen. Und auch das Euro/Dollar-Paar entfernte sich über Nacht wieder etwas von der Marke von 1,20 Dollar und kostet am frühen Morgen noch 1,1919 US-Dollar. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9161 mehr oder weniger auf der Stelle.
Im Blick dürfte die nun doch noch für heute angekündigte Nominierung des Nachfolgers von Fed-Chef Jerome Powell stehen. Zuletzt wurden mehrere Namen gehandelt. Im Gespräch waren beispielsweise Trumps Berater Kevin Hassett, der frühere Fed-Gouverneur Kevin Warsh, der derzeitige Fed-Gouverneur Christopher Waller und der Blackrock-Manager Rick Rieder. Nachdem zwischenzeitlich Hassett als Favorit galt, wetten die zahlreiche US-Medien mittlerweile auf Warsh. Laut Commerzbank wird Warsh eher als falkenhaft vom Markt eingeschätzt und entsprechend reagiere der Dollar mit Stärke.
awp-robot/dm/hr
(AWP)