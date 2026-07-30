Stark abgeschwächt hat sich Dollar zum Yen, und zwar auf 158,99 von 162,92 Yen. Spekulationen um die Politik der Bank of Japan gaben der Währung Auftrieb, auch im Handel mit anderen Währungen. Der Yen leidet bereits seit langer Zeit unter einem anhaltenden Wertverlust. Zuletzt kündigte Japans Finanzministerin Satsuki Katayama falls nötig «entschiedene» Schritte an, um den Yen vor einem weiteren Verfall zu bewahren.