Daneben sorgten neue US-Konjunkturdaten für gemischte Signale, die aber zunächst wenig Einfluss hatten. Das US-Wirtschaftswachstum im ersten Quartal fiel schwächer aus als zunächst ausgewiesen, während die Inflation gemessen am PCE-Index wegen höherer Energiepreise den höchsten Stand seit fast drei Jahren erreichte. Dies schürte Sorgen vor einer möglichen Stagflation in den USA. Sie brächte die Notenbank in ein Dilemma, weil sie zur Bekämpfung der hohen Inflation die Zinsen erhöhen müsste, damit aber gleichzeitig die schwächelnde Wirtschaft zusätzlich bremsen würde.