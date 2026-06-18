Die Analysten der Commerzbank attestieren Warsh einen «sehr souveränen Auftritt», auch wenn konkrete Aussagen Mangelware gewesen seien. Er sei der Meinung, dass die Notenbank mehr durch ihre Taten als durch Worte überzeugen sollte. «Sehr klar ist allerdings geworden, dass bei Warsh die Preisstabilität an erster Stelle steht», so die Commerzbank weiter.