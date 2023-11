Der Euro hat am Dienstag im US-Handel etwas nachgegeben. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0913 US-Dollar gehandelt. Der Dollar gewann auch zum Franken leicht an Wert (USD/CHF 0,8839), während sich das Duo EUR/CHF (0,9648) kaum bewegte.

21.11.2023 21:16