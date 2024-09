Der Dollar hat am Mittwochnachmittag nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten an Wert gewonnen. Die Hoffnung, dass die Fed schneller und in grösseren Schritten die Zinsen senkt, sei wieder einmal vertagt worden, erklärte ein Marktbeobachter. Ein höheres Zinsniveau stützt den «Greenback».