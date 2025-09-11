Im weiteren Tagesverlauf haben die Anleger vor allem die Geldpolitik im Blick. Am frühen Nachmittag wird fest damit gerechnet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen weiter unverändert halten wird. Für Interesse dürften aber neue Prognosen der EZB zur Konjunktur- und Preisentwicklung sorgen. Darüber hinaus könnten Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Zinsentscheidung, Hinweise auf die künftige Geldpolitik liefern.