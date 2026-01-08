Konjunkturdaten aus den USA fielen besser aus als erwartet. In der vergangenen Woche wurden weniger Erstanträge auf Arbeitshilfe gestellt als angenommen. Die Arbeitsmarktdaten werden an den Finanzmärkten stark beachtet, weil sie eine wichtige Rolle bei der Geldpolitik in den USA spielen. Die Marktteilnehmer blicken schon seit Tagen mit Spannung auf den (morgigen) Freitag, wenn die amerikanischen Arbeitsmarktdaten veröffentlicht werden.