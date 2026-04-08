Das Wiedererstarken des als sicherer Hafen geltenden Dollars könnte mit dem Umstand zusammenhängen, dass die Vereinbarung zwischen dem Iran und den USA wieder auf der Kippe zu stehen scheint, hiess es. Der Iran erwägt nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars wegen der anhaltenden israelischen Angriffe auf die Hisbollah im Libanon aus der vereinbarten zweiwöchigen Feuerpause auszusteigen.