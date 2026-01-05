Der Franken hat sich gleichzeitig auch gegenüber dem Euro abgeschwächt. Dieser hat die Marke bei 0,93 Franken kurzzeitig wieder überschritten und liegt nun exakt bei diesem Wert.
Die Commerzbank macht zum Jahresbeginn für den Euro einen gewissen Rückenwind aus. Die Perspektive auf ein anziehendes Wachstum in Deutschland dank des Fiskalpakets - und damit auch kein Grund für Zinssenkungen seitens der EZB - dürfte dem Euro unter die Arme greifen, heisst es in einer Einschätzung der Bank. Dies bedeute eine leichte Aufwärtstendenz im Euro in den ersten Monaten.
awp-robot/cf/rw
(AWP)