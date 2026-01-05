Die Commerzbank macht zum Jahresbeginn für den Euro einen gewissen Rückenwind aus. Die Perspektive auf ein anziehendes Wachstum in Deutschland dank des Fiskalpakets - und damit auch kein Grund für Zinssenkungen seitens der EZB - dürfte dem Euro unter die Arme greifen, heisst es in einer Einschätzung der Bank. Dies bedeute eine leichte Aufwärtstendenz im Euro in den ersten Monaten.