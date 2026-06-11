Der Nahostkonflikt treibt die Märkte weiter vor sich her, wobei die Hoffnungen auf eine baldige Lösung die konjunkturellen Ängste derzeit klar dominieren. So hatte US-Präsident Donald Trump die für Donnerstagabend angekündigten schweren Angriffe auf den Iran abgesagt. Er begründete dies mit laufenden Gesprächen, die die höchste Ebene der iranischen Führung erreicht hätten. Der Termin für eine Unterzeichnung eines breit abgestützten Deals werde in Kürze bekanntgegeben, meinte er weiter. Der Iran wiederum hat eine Einigung dementiert.