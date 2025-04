Aktuell wird das Währungspaar Euro/Dollar zu 1,1344 gehandelt. Das ist ein wenig höher als am Vorabend mit 1,1322, aber weniger als am Mittwochmorgen (1,1390). Zum Franken hat sich der Dollar über Nacht ebenfalls abgeschwächt und kostet derzeit 0,8282 Franken nach 0,8298 am Vorabend bzw. 0,8229 am frühen Mittwoch. Derweil tritt Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9393 mehr oder weniger auf der Stelle.