Der Iran hat eigenen Angaben zufolge noch keine Entscheidung über weitere Verhandlungen getroffen. Eine von den US-Streitkräften beibehaltene Blockade für iranische Schiffe wurde als Hürde für weitere Gespräche bezeichnet. Donald Trump sagte am Montag, dass sich Vizepräsident JD Vance an diesem Montag auf den Weg zu weiteren Verhandlungen nach Pakistan mache. Zudem sagte der US-Präsident, eine Verlängerung des Waffenstillstandes sei «sehr unwahrscheinlich». Ferner werde er die Strasse von Hormus nicht vor Unterzeichnung eines Deals öffnen.