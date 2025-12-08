Bestimmendes Thema an den Aktienmärkten ist vor allem die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in zwei Tagen. Zwar ist eine erneute Zinssenkung um 25 Basispunkte so gut wie eingepreist, beim Ausblick auf die weitere Zinspolitik gebe es aber grosse Unsicherheiten. «Man ist sich im Fed aktuell nicht einig, ob der Fokus auf die erhöhte Inflation oder den schwachen Arbeitsmarkt gelegt werden soll», sagte Raiffeisen-International-Chefökonom Gunter Deuber.
Im Tagesverlauf hatten allerdings auch Aussagen von der EZB für Bewegung gesorgt. EZB-Direktorin Isabel Schnabel signalisierte, dass die Europäische Zentralbank eine Talsohle bei den Leitzinsen erreicht habe. «Sowohl die Märkte als auch die Umfrageteilnehmer erwarten, dass der nächste Zinsschritt eine Anhebung sein wird, wenn auch nicht in naher Zukunft», sagte die Notenbankerin der Nachrichtenagentur Bloomberg. Mit diesen Erwartungen sei sie «durchaus einverstanden». Dies hatte den Euro im frühen Handel gestützt.
awp-robot/
(AWP)