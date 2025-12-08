Im Tagesverlauf hatten allerdings auch Aussagen von der EZB für Bewegung gesorgt. EZB-Direktorin Isabel Schnabel signalisierte, dass die Europäische Zentralbank eine Talsohle bei den Leitzinsen erreicht habe. «Sowohl die Märkte als auch die Umfrageteilnehmer erwarten, dass der nächste Zinsschritt eine Anhebung sein wird, wenn auch nicht in naher Zukunft», sagte die Notenbankerin der Nachrichtenagentur Bloomberg. Mit diesen Erwartungen sei sie «durchaus einverstanden». Dies hatte den Euro im frühen Handel gestützt.