Der Euro steht bei 0,9139 zum Franken praktisch unverändert. Der vom Staatssekretariates für Wirtschaft (Seco) am Morgen gemeldete überraschend gute Start der hiesigen Wirtschaft ins neue Jahr hat den Franken kaum bewegt. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) ist im ersten Quartal auf bereinigter Basis zum Vorquartal real um 0,5 Prozent gewachsen und hat damit die Erwartungen übertroffen.
Geprägt wird das Geschehen weiterhin von Nahostkonflikt. Da ergaben sich übers Wochenende keine neuen Hoffnungen auf eine baldige Wiedereröffnung der Strasse von Hormus, vielmehr warf der US-Präsidenten mit neuen Drohungen um sich, welche ihrerseits zu Gegendrohungen aus dem Iran führten. Teheran wiederum hat nach eigenen Angaben aber auch bereits wieder neue Vorschläge zur Streitbeilegung nach Washington geschickt.
So oder so sei die Unsicherheit wegen des Konflikts weiterhin gross, sagte ein Händler in Zürich. Der Krieg hinterlasse mittlerweile deutliche Spuren bei der Inflation.
awp-robot/cf/ra
(AWP)