Geprägt wird das Geschehen weiterhin von Nahostkonflikt. Da ergaben sich übers Wochenende keine neuen Hoffnungen auf eine baldige Wiedereröffnung der Strasse von Hormus, vielmehr warf der US-Präsidenten mit neuen Drohungen um sich, welche ihrerseits zu Gegendrohungen aus dem Iran führten. Teheran wiederum hat nach eigenen Angaben aber auch bereits wieder neue Vorschläge zur Streitbeilegung nach Washington geschickt.