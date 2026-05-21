Rubio sprach von «einigen guten Anzeichen» bei den laufenden Friedensgesprächen zwischen den USA und dem Iran. Dies sagte er vor seinem Abflug zu einem Nato-Treffen in Schweden. Er wolle aber nicht «übermässig optimistisch» sein, dämpfte er die Erwartungen aber gleich wieder etwas ein. Wenn es zu keinem guten Abkommen kommt, dann behalte sich US-Präsident Donald Trump bekanntlich wieder härter Massnahmen gegen das Land vor.