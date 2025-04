In der Nacht zum Freitag äusserte sich auch der Präsident der regionalen Notenbank von Minneapolis, Neel Kashkari, besorgt zum Arbeitsmarkt. Seiner Einschätzung nach sei die Unsicherheit in der Wirtschaft mittlerweile so gross, dass Unternehmen «möglicherweise anfangen, Mitarbeiter zu entlassen», warnte das Fed-Mitglied.