Der US-Dollar schwächte sich am frühen Abend leicht ab und wird zurzeit bei 0,7952 Franken gehandelt, nach 0,7963 am Nachmittag. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1648 ein wenig höher als am späten Nachmittag mit 1,1636. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9263 mehr oder weniger auf der Stelle.