Während das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9286 mehr oder weniger auf der Stelle tritt, schwächte sich der US-Dollar leicht ab und wird zurzeit bei 0,7883 Franken gehandelt. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1778 zeigt.