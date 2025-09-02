Derweil hat sich die Stimmung in der US-Industrie im August etwas aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg um 0,7 Punkte auf 48,7 Punkte. Erwartet war aber ein Anstieg auf 49,0 Punkte. Der ISM-Index liegt damit weiter unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Damit gebe es auch keinen Grund, die Zinssenkungserwartungen an das Fed «auszupreisen», heisst es bei der Helaba.