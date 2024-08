Darum dürften die Marktteilnehmer den Blick auch schon auf die Veröffentlichung des nächsten Arbeitsmarktberichts am 6. September richten, heisst es am Markt. Für den Fall einer schwachen Zahl müsste das Fed als Risikomanager nämlich auch eine Zinssenkung in Höhe von 0,5 Prozentpunkten in Erwägung ziehen. Die Anzeichen für eine Abkühlung am Arbeitsmarkt hätten «definitiv» zugenommen, eine weitere Abkühlung sei weder willkommen noch angestrebt, so Powell in seiner Rede.