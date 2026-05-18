Am Nachmittag hatten die wieder leicht gefallenen Ölpreise den Dollar etwas unter Druck gesetzt. Die erhofften Entspannungen im Krieg zwischen den USA und dem Iran verpufften am Abend aber wieder und der Dollar stieg zunächst. Wie üblich änderte sich die Grundstimmung mit einem Post von Trump schlagartig. Darin schreibt er, dass er auf Bitten des saudischen Machthabers Mohammed bin Salman einen für den Dienstag geplanten Angriff auf den Iran abgesagt hat. Er setzt nun wieder auf Verhandlungen.