Zwar strebt die US-Notenbank Fed bei der Inflation eine Jahresrate von nur zwei Prozent an. Dennoch erwarten an den Finanzmärkten nun zahlreiche Teilnehmer eine Zinssenkung der US-Notenbank an der nächsten Sitzung. Auch US-Präsident Trump hatte diese zuletzt immer wieder und vehement gefordert, teilweise in Verbindung mit ätzender Kritik am Fed-Präsidenten Jerome Powell.