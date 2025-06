Der US-Dollar hat am Freitagvormittag die über Nacht erzielten Gewinne wieder abgegeben und sich gegenüber dem Schweizer Franken und dem Euro abgeschwächt. Aktuell wird der «Greenback» zu 0,7980 Franken gehandelt nach 0,8013 am Morgen. Am Vortag war der Dollar noch auf den tiefsten Stand (0,7942) seit 2011 gefallen.