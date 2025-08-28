Die Dollarstärke in der ersten Wochenhälfte war vor allem eine Euro-Schwäche: Die Gemeinschaftswährung sank dabei auf ein Dreiwochentief. Hintergrund sind die jüngsten politischen Entwicklungen in Frankreich. Diese seien ein anhaltendes Finanzmarkt-Thema. «Die Regierungskrise rund um die unerlässliche Haushaltskonsolidierung, um den Schuldenanstieg zu begrenzen, und der Anstieg der französischen Renditen zeigen, wie schnell auch der Euro wieder unter Abwärtsdruck geraten kann», sagte Analystin Antje Praefcke von der Commerzbank.