Das Geschäft verlaufe weiter relativ ruhig, da Impulse fehlten, heisst es am Markt. Nach wie vor werden wichtige US-Daten wegen des Shutdown in den USA nicht veröffentlicht. Daher dürfte am morgigen Freitag der ansonsten mit Spannung erwartete Arbeitsmarktbericht wohl erneut nicht publiziert werden.