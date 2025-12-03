So schwächte sich der US-Dollar in der Nacht leicht ab und wird zurzeit bei 0,8014 Franken gehandelt. Auch der Euro hat zum Greenback bis am frühen Morgen merklich angezogen und kostet aktuell 1,1647 US-Dollar. Damit liegt er wieder über der 55- und 100-Tagelinie, die laut den Experten der Helaba im Bereich von 1,1625 und 1,1643 Dollar verlaufen. Am Vorabend wurde die europäische Gemeinschaftswährung noch zu 1,1622 Dollar gehandelt.