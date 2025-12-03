So schwächte sich der US-Dollar in der Nacht leicht ab und wird zurzeit bei 0,8014 Franken gehandelt. Auch der Euro hat zum Greenback bis am frühen Morgen merklich angezogen und kostet aktuell 1,1647 US-Dollar. Damit liegt er wieder über der 55- und 100-Tagelinie, die laut den Experten der Helaba im Bereich von 1,1625 und 1,1643 Dollar verlaufen. Am Vorabend wurde die europäische Gemeinschaftswährung noch zu 1,1622 Dollar gehandelt.
Das Euro/Franken-Paar trat hingegen bei Kursen von 0,9334 auf der Stelle. Am Vormittag rücken die Schweizer Inflationsdaten für November in den Fokus. Die Commerzbank rechnet mit einer Stabilisierung der Teuerung, nachdem die Zahlen für den Oktober überraschend niedrig ausgefallen waren. «Lediglich bei einer (deutlichen) Überraschung nach unten dürfte der Markt wieder stärker auf eine Wiederholung der Negativzinsen setzen», so die Experten.
awp-robot/dm
(AWP)