Daten mit Vorsicht geniessen

Die Commerzbank weist in ihrem heutigen Kommentar betreffend US-Arbeitsmarktdaten darauf hin, dass ein schwacher Beschäftigungszuwachs nicht nur Implikationen für die US-Geldpolitik hätte, sondern auch ein Hinweis darauf wäre, ob die Entlassung der Chefin des verantwortlichen Statistikamt Einfluss auf die Datenerhebung haben könnte.