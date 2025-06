Experten sind sich nicht ganz sicher, inwieweit bereits Spuren der Zollstreitigkeiten in den Mai-Daten zu sehen sind. So oder so dürfte es aber eine Lockerung der Zinsschraube in den USA nicht geben, während die SNB in der kommenden Woche wohl durchaus eine weitere Senkung des Leitzinses auf dann 0 Prozent anpeilen dürfte.