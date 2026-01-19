Aktuell wird das Währungspaar Dollar/Franken zu 0,7973 gehandelt. Am Morgen waren es noch 0,7991. Am Freitagabend stand der Greenback mit 0,8033 noch klar über der Marke von 80 Rappen. Auch gegenüber dem Euro hat die US-Devise Terrain eingebüsst. Ein Euro kostet derzeit 1,1636 Dollar nach 1,1623 im Frühhandel. Vor dem Wochenende mussten «nur» 1,1597 Dollar je Euro bezahlt werden.