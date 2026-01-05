Auch zum Franken verlor der Dollar an Terrain. Das Franken/Dollar-Paar fiel am frühen Abend auf 0,7915 Franken zurück nach 0,7943 Franken am Nachmittag. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9282 Franken mehr oder weniger auf der Stelle.
Nach dem US-Angriff auf Venezuela war der Dollar bei Anlegern zunächst noch stärker gefragt. Im New Yorker Handel büsste aber die US-amerikanische in der Folge an Boden ein. Gebremst wurde der Anstieg des Dollar durch enttäuschende US-Konjunkturdaten.
So hatte sich die Stimmung in der US-Industrie im Dezember überraschend weiter verschlechtert. Im Gegensatz dazu hatten Ökonomen im Vorfeld mit einem leichten Anstieg gerechnet.
awp-robot/mk/
(AWP)