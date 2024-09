Der US-Dollar hat sich in der Nacht auf Donnerstag zum Franken abgeschwächt. Aktuell wird der «Greenback» zu 0,8462 Franken gehandelt. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt und kostet derzeit 1,1079 Dollar. Derweil wird der Euro leicht tiefer zu 0,9377 Franken gehandelt nach 0,9387 am Vorabend.