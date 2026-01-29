Dass der Dollar trotz der insgesamt eher falkenhaften Äusserungen seitens des Fed ziemlich schnell nach der Verkündung der Leitzinsentscheidung wieder den Rückwärtsgang einschaltete, liegt nach Ansicht der Commerzbank weniger an wirtschaftlichen als mehr an politischen Gründen. Die erste Frage, die gleich zu Beginn der Pressekonferenz an Fedchef Powell gerichtet worden sei, habe sich um Politik gedreht. Dies habe sich dann wie ein roter Faden durch die ganze Konferenz hindurchgezogen.