Zum Franken ist der Dollar auf 0,8087 von 0,8097 am Morgen zurückgegangen. Der Euro hingegen hat auf 0,9245 von 0,9232 Franken angezogen.
Im Fokus bleibt die erneut eskalierte Lage am Persischen Golf mit Angriffen der USA auf den Iran und iranischen Schlägen gegen Golfstaaten. Momentan stünden die Aussichten im Iran-Konflikt wieder auf Eskalation, heisst es denn auch in einer Einschätzung der Commerzbank.
Über das Wochenende habe es in jeder Nacht ausgeprägte gegenseitige Angriffe auf Stellungen gegeben. Nach den Erklärungen des Iran und dem Widerspruch der USA zufolge sei damit die Strasse von Hormus erneut gleichzeitig geöffnet und geschlossen. In der Praxis heisse das, dass sich viele Reedereien mit einer Durchfahrt zurückhalten dürften.
Wichtige Konjunkturdaten stehen am Nachmittag nicht auf der Agenda.
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(AWP)