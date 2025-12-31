Der Euro verteuerte sich wieder auf 1,1742 Dollar, nachdem er wenige Stunden zuvor noch zu 1,1730 Dollar gehandelt worden war. Für Bewegung sorgte die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag, welche den Dollar vorübergehend deutlich nach oben trieb, bevor dann die Kurse wieder abbröckelten.
Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9309 mehr oder weniger auf der Stelle. Am Nachmittag war der Euro noch für 0,9312 Franken gehandelt worden.
In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt entgegen den Erwartungen von Experten weiter verbessert. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der vergangenen Woche um 16'000 auf 199'000, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 218'000 gerechnet
Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Generell spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed. Ein robusterer Arbeitsmarkt macht weitere Zinssenkungen der Fed weniger wahrscheinlich, was den Dollar stützt.
Sonst verläuft der Handel mangels Nachrichten in ruhigen Bahnen, was sich über die kommenden Feiertage zum Jahreswechsel auch kaum gross ändern dürfte. Viele Marktteilnehmer haben ihre Bücher bereits geschlossen. In der Schweiz und einigen anderen europäischen Ländern hatten die Börsen schon am Dienstag ihren letzten Handelstag in 2025.
awp-robot/jb
(AWP)