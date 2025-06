Aktuell kostet das Währungspaar Euro/Dollar 1,1434 nach 1,1372 noch am frühen Morgen und 1,1358 am Freitagabend. Ähnlich hat sich der Greenback zum Franken entwickelt. Derzeit wird das Dollar/Franken-Paar zu 0,8162 gehandelt. Zum Vergleich: Am Morgen stand es bei 0,8217 und am späten Freitag bei 0,8224. Derweil notiert der Euro zum Franken mit 0,9332 nach 0,9344 am Morgen nur wenig verändert.